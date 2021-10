"Soirée Vaccinée": stad Gent bedankt 2.800 vrijwilligers van vaccinatiecentrum met feest

Het Gentse vaccinatiecentrum draaide de voorbije maanden op volle toeren. Er werden ruim 200.000 Gentenaars gevaccineerd door 900 vrijwilligers met een medische achtergrond. Daarnaast waren er nog eens 1.900 vrijwilligers die hielpen om Gentenaars naar de juiste plaats te begeleiden, de parkings te bemannen of gegevens te noteren. "Het is heel straf dat het zo vlot is verlopen", vertelt verantwoordelijke Freya De Smet. "Niemand had ooit in een vaccinatiecentrum gewerkt. Het is alsof je altijd in een koekjesfabriek gewerkt hebt en plots van de ene dag op de andere in een toren terecht kwam om vliegtuigen te begeleiden."