HERBEKIJK - Politicologe Meryem Kanmaz beantwoordt jouw vragen na "Pano - Moskeeën beïnvloed" 

Moskeeën en moslims in ons land ervaren soms politieke of religieuze druk uit landen als Marokko, Turkije en de Golfstaten. Dat bracht ons reportagemagazine Pano gisterenavond aan het licht. Maar zijn deze problemen niet aanwezig in alle geloofsgemeenschappen? En zijn strengere criteria voor de erkenning van moskeeën wel de oplossing? We legden jouw vragen voor aan Meryem Kanmaz, die als politicologe en onderzoekster van het centrum voor Islam in Europa ook te zien was in de reportage.