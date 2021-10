Politie massaal ter plaatse bij hogeschool Vives in Kortrijk na melding van mogelijk gewapende persoon

De studenten die op de campus aankwamen, maar nog niet in de gebouwen binnen waren, werden terug naar huis gestuurd. "Ik kwam net aan op school, maar de deuren waren allemaal gesloten. Ik heb daar een kwartier gestaan en toen zeiden enkele leerlingen tegen mij aan de ruit dat Vives in lockdown is, omdat er iemand met een soort wapen binnen zou rondlopen in de gebouwen. Toen kwam de politie ook aan en zij hebben mij weggestuurd van de schoolgebouwen. Sommige leerkrachten hebben al een mail gestuurd dat ze hun lessen voor vandaag opschorten", vertelt Shervin Aghajani, student aan de Vives hogeschool.

"We zaten in de les toen we plots hoorden dat er iemand met kwade bedoelingen zou rondlopen op de campus", zegt student Karel Morlion. "We hebben de deuren van de klas gesloten, maar de les ging gewoon door. Maar plots werden we toch geëvacueerd."