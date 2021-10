Hoge Gezondheidsraad geeft groen licht voor tegelijk vaccineren tegen corona en griep

Vaccins tegen COVID-19 worden tot nu toe apart toegediend, met een minimum tussenpauze van 14 dagen voor of na de toediening van andere vaccins. Dat interval wordt gebruikt om bij eventuele bijwerkingen goed te kunnen onderscheiden welk vaccin ze veroorzaakt. Dat is een algemeen principe voor alle nieuwe vaccins, waarbij niet geweten is welke bijwerkingen ze kunnen veroorzaken en welke bijwerkingen eventueel nog versterkt worden door andere vaccins.