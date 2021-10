Totempaal in Peutiebos Machelen moet vandalen weghouden: "Zo hebben we een permanente bewaker"

"Onze totempaal is eerder symbolisch", vertelt Daniel Poesmans van Natuurpunt MaViSt. "In de omgeving van Peutiebos en het waterbekken van Machelen worden we regelmatig geconfronteerd met vandalisme. Er werden bijvoorbeeld pas aangeplante bomen uitgerukt of nestkasjes vernield. De paal is gemaakt door een van onze leden. Ze heeft er een soort bosgeest van gemaakt en ze heeft er ook de symbolen van Natuurpunt in gekerfd."