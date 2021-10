Turkije keurt Klimaatakkoord van Parijs officieel goed

In Turkije heeft het parlement het Klimaatakkoord van Parijs van 2015 officieel geratificeerd. Dat heeft tot nu geduurd omdat de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan zich niet kon vinden in de "verdeling van plichten en lasten" onder de deelnemende landen. Over enkele weken neemt Turkije deel aan de klimaattop van de Verenigde Naties in de Schotse stad Glasgow.