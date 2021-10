Twintiger uit Kaprijke overleeft klap tegen vrachtwagen op R4 in Oostakker niet

Een 21-jarige chauffeur uit Kaprijke is deze middag overleden bij een zwaar verkeersongeval op de R4 in Oostakker. De jongeman reed iets over 12 uur met zijn bestelwagen achteraan in op een vrachtwagen en was door de harde impact op slag dood. “Het is een heel zwaar ongeval”, betreurt commissaris Danny Seys.