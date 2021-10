Uiteenlopende reacties op ondertunneling Noord-Zuid, maar toch vooral opluchting in de buurt

Jan Gielen uit Helchteren is al langer bezig met de Noord-Zuidverbinding, hij zat in de jaren tachtig in de actiegroep Houthalen-Helchteren. "We hebben toen al voorgesteld om hier een ondertunneling te maken, maar dat is afgeketst. Probleem was blijkbaar dat ze niet wisten waar hun nutsvoorzieningen zaten. Maar als ze met deze oplossing het plaatselijk verkeer boven op de baan kunnen houden, is dat een goede zaak voor de handelaars en de buurtbewoners." Kris Broeckx uit Houthalen heeft jarenlang geleefd met de dreiging van een omleidingsweg achter zijn tuin in het bos. Hij heeft nu nog een affiche hangen. "De omleiding zou hier achter het bos in twee splitsen, dan kunnen de dieren ook niet meer oversteken, nu is het hier rustig, een omleidingsweg zou voor veel lawaai zorgen. Maar nu zijn we allemaal opgelucht. We hebben een buurtgroep en onze whatsapp staat vol met tevreden berichtjes." Eenzelfde verhaal bij Maurice Eerdekens bij wie ook nog een zwarte vlag tegen de omleidingsweg hangt. "Ik ben heel opgelucht, want de auto's zouden dicht achter onze tuin passeren. We zijn bewust in het groen komen wonen, dit is het stilste gebied van Houthalen, zelfs de kinderen kunnen op straat spelen en dat zouden ze ons afpakken. Gelukkig gaat het niet door."

Beluister hier enkele reacties en lees hieronder verder: