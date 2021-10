Is menstruatiepijn geldige reden om school te missen? Petitie van Britse vader haalt al 60.000 handtekeningen 

De vader heeft het in zijn petitie dus niet over de gebruikelijke menstruatiekrampen, maar over zware klachten die het dagelijks functioneren belemmeren of zelfs onmogelijk maken. Dit wordt ook wel dysmenorroe genoemd.

Dysmenorroe houdt in dat je door je maandstonden hevige krampachtige pijn ervaart. Het wordt voor sommige vrouwen zelfs onmogelijk om dagdagelijkse taken uit te voeren of zich te verplaatsen. Ongeveer 20 procent van de Belgische (jonge) vrouwen heeft er last van.