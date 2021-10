BEKIJK - Van poetsvrouw tot eremagistraat: hoe het Tweedekansonderwijs het leven van Alice helemaal veranderde

Wie er om allerlei redenen niet in geslaagd is om een diploma secundair onderwijs te halen, kan in Vlaanderen via het Tweedekansonderwijs (TKO) alsnog een diploma halen. En dat al veertig jaar lang. Alice Roothooft was poetsvrouw toen ze in de jaren negentig de stap naar het Tweedekansonderwijs zette. Het was de start van een succesvolle loopbaan die haar uiteindelijk tot in het justitiepaleis van Antwerpen bracht.