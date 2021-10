Vandaag begint proces over moord op Thomas Sankara, "de Afrikaanse Che Guevara", nu 34 jaar geleden

Thomas Sankara was president van Burkina Faso van 1983 tot zijn dood in 1987. Hij werd 37 jaar. Hij is niet alleen een held in zijn eigen land, maar een inspiratiebron voor miljoenen jonge Afrikanen overal ter wereld. Hij is de verpersoonlijking van het Afrikaanse zelfbewustzijn en een toonbeeld voor de emancipatie van Afrika. Een revolutionair die een vuist durfde maken tegen de westerse bemoeienissen in het continent.

Zijn fans zetten hem op gelijke hoogte met Patrice Lumumba, want hij dekoloniseerde zijn land en zijn bevolking lang voor de huidige dekoloniseringsbeweging op gang kwam. Hij was een klimaatactivist lang voor Youth for Climate ontstond.

In Burkina Faso kunnen sommige jongeren zijn toespraken woord voor woord nazeggen. T-shirts met zijn beeltenis, steeds met rode baret, worden op elke straathoek in Ouagadougou verkocht. Ze noemen hem de Afrikaanse Che Guevara, een hoofdrolspeler in de Cubaanse revolutie.