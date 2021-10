"Bescherm recht om politie te filmen": Jeugdraad wil vertrouwen tussen jongeren en politie herstellen met advies

Vooral in grootsteden als Brussel is de spanning tussen de politie en jongeren vaak te snijden. Uit een enquête van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel voelen 4 op de 5 jongeren zich onveilig als ze in contact komen met de politiediensten. Dat wantrouwen bleek ook uit een reportage in "Laat" gisteren: