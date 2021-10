Volvo Car Gent lanceert vandaag tweede model van elektrische wagen

Volvo doet het goed, weet Tony Verhelle. "De verkoopcijfers stijgen de laatste jaren. Nu draaien ze 800.000 auto's per jaar, dat was vroeger 500.000 en het plan is om tegen 2025 maar liefst 1,2 miljoen auto's te bouwen."

Volvo kondigde vorige maand nog aan dat het op zoek was naar 500 extra werknemers om al die elektrische wagens te kunnen bouwen. Verhelle weet wel dat Volvo Car op zoek is naar nog een andere plaats in Europa om een fabriek te bouwen.