Voorlopig geen bezoek meer in woonzorgcentrum De Bijster in Essen na coronabesmettingen

"Dit is een beetje verontrustend", zegt Ida Verleyen, directeur zorg en wonen van de GZA-groep. "Na de twee vaccinaties in januari en februari hebben we zes maanden geen besmettingen meer gehad. Ondanks het feit dat de omgeving rondom ons een kleine vaccinatiegraad kende was het echt buiten de woonzorgcentra gebleven. Maar sinds eind augustus hebben we in drie woonzorgcentra opnieuw een kleinere uitbraak gehad, en een iets grotere nu in wzc De Bijster."