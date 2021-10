VTI Veurne wint prijs Focus Aarde met project voor blinden en slechtzienden

De Vlaamse prijs Focus Aarde ging naar de leerlingen van het VTI Veurne. Jorrit Baert, Abel Devos en Robbe Leroy wonnen met hun project "Caring for special needs", waarin ze mensen met een visuele beperking zelfstandig een wandeling laten maken door het cultuurhistorische centrum van Veurne, met behulp van een app voor geolocatie en 2 motoren.

Eén van de laureaten, Abel Devos, legt uit hoe het project in elkaar zit. "Ons systeem maakt gebruik van een riem, die de blinde of slechtziende om doet. In die riem bevindt zich een gps zodat het duidelijk is waar de blinde zich bevindt. Aan de heupen zitten 2 trilmotoren. Die beginnen te trillen als de blinde aan een zebrapad komt of links of rechts moet afslaan." Op die manier kan een slechtziende of blinde in de toekomst veilig en gecontroleerd een wandeling door de stad maken.