Waalse begroting gaat meer dan 4 miljard euro in het rood

"De pandemie en de dodelijke en verwoestende overstromingen van juli hebben Wallonië in een absolute noodfase geduwd", stelt de Waalse regering in een mededeling. Zoals bij de vorige oefeningen, heeft de regering de gewestbegroting opgesplitst, zodat ze een "gewone" begroting (met een tekort van 270 miljoen) kan voorstellen die kadert in de terugkeer naar het evenwicht in 2024.