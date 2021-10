Wase ziekenhuizen zoeken 80 nieuwe medewerkers

Er is geen personeelstekort in de ziekenhuizen van Lokeren, Sint-Niklaas en Beveren, zegt woordvoerder Karlien Van De Velde. De redenen om meer personeel aan te werven zijn divers. "Na de fusie kunnen we meer deeldomeinen ontplooien, er komt een pensioengolf aan waarop we ons willen voorbereiden en er is het zorgpersoneelfonds van de overheid waarmee we nieuwe mensen aan boord kunnen nemen."