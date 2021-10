Wolf gespot in Huldenberg! Of toch niet? "Gewoon een hond die op een wolf lijkt"

Ook de intelligentie van wolven hebben wolfhonden meegekregen. "Het zijn meesters in het ontsnappen. Sorry voor de baasjes, maar wolfhonden zijn vaak slimmer dan hun baasjes. Ze breken voordurend uit en kunnen dan wekenlang weg zijn en op hun eentje overleven. Ze verdwijnen in het bos en duiken weken later terug op. Dat heeft er al toe geleid dat joggers in het bos dachten een wolf gezien te hebben, terwijl het een wolfhond was", aldus Loos.

Zo herinnert Loos zich een geval in Bocholt, Limburg. "Daar is ooit een wolfhond ontsnapt en heeft het heel lang geduurd vooraleer die gevat kon worden. Gedurende die tijd werd ik platgebeld door mensen die dachten dat ze een wolf hadden gespot." Ook van in de buurt van Huldenberg en Hoeilaart krijgt Loos geregeld meldingen van mensen die denken een wolf te hebben gezien. "Wellicht woont daar iemand met een wolfhond die geregeld uitbreekt. Wij bieden eigenlijk een gratis service aan eigenaars van die honden: wolfhond kwijt, bel Welkom Wolf."