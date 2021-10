Voor het eerst in ruim 90 jaar vacature bij Last Post Association: word jij de nieuwe ceremonial assistent?

De Last Post Association is op zoek naar versterking voor de ceremonial assistants. Nu werken er 3 assistenten voor de ceremonies samen, maar dat zouden er binnenkort 4 moeten worden. "Het is best een Ieperling, want het is de bedoeling dat die om de twee weken een week lang elke dag aanwezig kan zijn."

De ceremonial assistants zorgen er eigenlijk voor dat alles klaarstaat om de Last Post te kunnen uitvoeren. Ze tonen bezoekers de staanplaatsen en assisteren personen, die moeilijk te been zijn. "Het zou fantastisch zijn mocht de persoon in kwestie ook een mondje Engels kunnen spreken", geeft Mottrie nog mee. "Zo hebben we gisteren voor het eerst opnieuw een aantal Engelstalige toeristen kunnen ontvangen. Voor 11 november verwachten we toch iets minder Engelstalige toeristen dan de vorige jaren. Want het is te moeilijk om een groepsreis op zo'n korte periode te organiseren. Maar sowieso zullen enkele toeristen wel eigenhandig de grens oversteken om de Last Post te kunnen bijwonen", besluit Mottrie.