Zo vader, zo zoon: piloot Lieven uit Zwevegem vliegt samen met zijn zoon Nander als copiloot naar Malaga

"Zo vader, zo zoon": dat moeten ze bij Tui Fly ook gedacht hebben vandaag. Want vader en piloot Lieven Lavaert uit Heestert, bij Zwevegem, vliegt vandaag met zijn zoon Nander als copiloot. "Het is heel bijzonder om samen met mijn zoon te kunnen vliegen. We hebben hier echt lang voor gewerkt, dus ik kijk ook al lang uit naar dit moment!", lacht vader Lieven enthousiast. "Het is een unieke ervaring om met mijn zoon en een volle Boeing 737 vanuit Oostende naar Malaga te vliegen!"

Het was nochtans niet de ultieme wens van zijn vader dat zijn zoon hem zou opvolgen. "Ik heb hem genoeg op de minder fraaie kanten van de job gewezen, dus ik heb wel de indruk dat de interesse spontaan gegroeid is bij Nander. Dat moet ook, want als je het zelf niet echt wilt, dan lukt het niet."