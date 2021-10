10e symfonie van Beethoven afgewerkt: hoe artificiële intelligentie muziekwereld op zijn kop zet 

Beethoven doet nog straffer dan ABBA: na een pauze van om en bij de 200 jaar maakt hij vanavond zijn comeback. Met de hulp van artificiële intelligentie (AI) werd zijn 10e symfonie afgewerkt op een manier hoe de componist het eeuwen geleden bedoeld zou (kunnen) hebben. Of het nu een geslaagd experiment is of niet, feit is dat AI steeds belangrijker wordt in de (pop)muziek.