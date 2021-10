"Stealthing" of stiekem je condoom uitdoen tijdens seks kan je in Californië voor de rechtbank brengen

Al in 2017 verscheen er in het tijdschrift "Columbia Journal of Gender and Law" een artikel van advocate Alexandra Brodsky waarin ze aanvoert dat stealthing een seksuele relatie mét wederzijdse toestemming verandert in een relatie zónder toestemming. Voor velen betekent dat een ernstige aantasting van de waardigheid en de autonomie, schreef ze.