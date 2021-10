Aalsters Woordenboek vernieuwd, en voor het eerst een kinderversie van illustratrice Kathleen Amant: "Zonder de vuile woorden"

De afgelopen 5 jaar zijn er meer dan 100 nieuwe woorden en uitdrukkingen bijgekomen. En er zijn ook foutjes uitgehaald, vertelt schrijver en rasechte Aalstenaar Jan Louies: "Hier en daar een tikfout en een paar inhoudelijke fouten die lezers gemeld hadden. Er was bijvoorbeeld een foto van wat wij dachten dat een uitgebrand cafeetje was. Maar een lezer meldde dat dat een winkeltje was van haar grootmoeder. Het bleek uiteindelijk dat we allebei gelijk hadden: het was 100 jaar een café en de laatste 20 jaar een winkeltje."