Tientallen doden bij bloedige aanslag door IS tegen moskee in Afghaanse stad Kunduz

Indien die dodentol inderdaad bevestigd wordt, dan zou het om de zwaarste aanslag gaan sinds de Amerikaanse en andere buitenlandse troepen Afghanistan hebben verlaten en de taliban de macht opnieuw helemaal hebben overgenomen eind augustus. Tijdens de terugtrekking van die troepen werd ook al een bijzonder zware aanslag gepleegd door IS, toen aan de luchthaven van de hoofdstad Kaboel.

Sindsdien heeft IS - rivalen van de taliban, ondanks een gelijkaardige radicale visie op de islam - al verschillende aanslagen gepleegd in Afghanistan. Moordpartijen tegen de sjiitische minderheid zijn daarbij geen uitzondering. Extremistische soennieten zoals IS beschouwen de sjiieten als "afvalligen" die de islam verlaten hebben.

Intussen heeft terreurgroep IS de aanslag opgeëist. Er werd sowieso gekeken in de richting van IS, meer bepaald IS Khorasan, de tak van IS in Afghanistan. De Afghaanse taliban-autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar de aanslag in Kunduz. "Ik verzeker onze sjiitische broeders dat de taliban bereid zijn om hun veiligheid te verzekeren", aldus de politieverantwoordelijke van Kunduz.