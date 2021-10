"Over mijn lichaam werden de meest gemene dingen gezegd": Adele gechoqueerd door commentaren over gewichtsverlies

Sommige mensen vonden dat ze te veel vermagerd was en er ongezond uitzag, anderen speculeerden dan weer over de manier waarop ze was afgevallen. De zangeres viel af door een combinatie van gewichtheffen, cardio-training en het Sirtfood-dieet, maar veel mensen geloofden dit niet en kwamen met hun eigen theorieën: een maagring, een suikervrij dieet, zelfs een depressie. Ze belandde in het oog van een mediastorm over haar gewicht. "Het ergste aan de hele situatie is dat de meest gemene dingen gezegd werden door andere vrouwen, over míjn lichaam", bekent ze aan Vogue. "Ik was heel teleurgesteld en gekwetst.”