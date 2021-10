Alweer steekpartij in Oostende, deze keer in pizzeria

De steekpartij vond woensdagavond plaats in een pizzeria langs de Torhoutsesteenweg. De verdachte, die eerder op de avond een pizza had laten bezorgen, kwam de zaak binnen en stak een werknemer met een mes in zijn been. Volgens het parket was hij niet tevreden van de service. Het slachtoffer werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De verdachte is aangehouden. Het gaat om een man van 24 jaar.



Het is al de derde steekpartij in één week tijd in Oostende. Zondagmorgen stierf een 30-jarige man na een messteek in de prostitutiebuurt. Dinsdag raakte een man van 33 levensgevaarlijk gewond na een steekpartij. Daarvan is de dader nog altijd niet gevonden.