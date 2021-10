Verenigingen van artsen willen dat ook zorgverleners derde coronaprik kunnen krijgen: "Er is wat ongerustheid"

Maar toch steunt Van Giel de oproep. "Er is wel grote vraag naar vanuit de zorgverleners voor die derde prik. Wij zijn ook bij de groep die als een van de eersten werden gevaccineerd, en dat is al even geleden. En we komen dagdagelijks nog in contact met besmette patiënten. Er is wel wat ongerustheid bij de collega's, en van daar toch de vraag om toch ook in aanmerking te komen voor dat derde vaccin."