BEKIJK - Grondwitloof telen vergt veel handenarbeid, steeds minder traditionele witloofboeren in ons land

Oktober is traditioneel de start van het seizoen voor het grondwitloof. Witloof dat op water geteeld wordt, kan u het hele jaar door eten, grondwitloof alleen tijdens de wintermaanden. Het is nog altijd een werk waar veel handenarbeid bij komt kijken. Dat is een van de redenen waarom er almaar minder traditionele witloofboeren zijn. 25 jaar geleden waren het er nog ongeveer 250, nu nog maar een honderdtal. "Het journaal" ging langs bij een witloofboer in Kortenberg.