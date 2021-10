Visumproblemen houden Belgisch-Britse (19) aan de grond in Alaska tijdens recordvlucht rond de wereld

Rutherford begon op 27 juli in Wevelgem aan haar avontuurlijke reis. Tijdens de trip zal Rutherford 57 landen doorkruisen, in de lucht welliswaar. Ondertussen stak de 19-jarige de Atlantische Oceaan al over. Ze maakte pitstops in IJsland en Groenland, waarna ze verder vloog naar Canada, de oostkust en het zuiden van de Verenigde Staten om vervolgens via de Caraïben in Colombia te belanden. Nadien vloog ze noordwaarts over Panama, Costa Rica, Mexico en opnieuw richting de VS.