Binnenkort alleen nog remgeld (4 euro) betalen bij je dokter? "Belangrijk voor toegankelijkheid van zorg"

De vraag is dus waarom dit systeem al niet veel langer is ingevoerd? Daar waren volgens CM-voorzitter Van Gorp vooral praktische redenen voor. "Het is niet vroeger toegepast omdat het systeem fraudegevoelig is", zegt Van Gorp.



"De maatregel klinkt logisch, maar er moet natuurlijk door de derdebetaler gecontroleerd kunnen worden of er effectief een consultatie heeft plaatsgevonden. Vandaag zijn de ICT-systemen zodanig ver gevorderd, dat wij als verzekeringsinstellingen die controle kunnen doen. Dat kan bijvoorbeeld door de identeitskaart digitaal in te lezen en zo kunnen wij veel beter de opvolging van de betaling doen."