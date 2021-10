Busmaatschappij Pajot Tours over hoge dieselprijzen: "Een pak meer betalen, zonder extra inkomsten"

"Ik heb deze week de berekening gemaakt", begint Patrick Jacobs van busmaatschappij Pajot Tours in Lennik. "Voor een levering van 15.000 liter diesel is er op drie weken tijd een verhoging gekomen van 0,07 euro per liter. Dat betekent dat we voor dezelfde hoeveelheid diesel 1.050 euro meer betalen, zonder dat we extra inkomsten hebben. En dat op drie weken tijd."

Pajot Tours verzorgt het busvervoer voor scholen in de omgeving en doet ook uitstappen van verenigingen. "Met één tank komen we gemiddeld twee tot drie weken toe." De hogere dieselprijzen doorrekenen aan de klanten, kan volgens Jacobs niet zomaar. "Het schoolvervoer dat we doen, werkt via contracten van drie tot vier jaar. Die prijzen liggen vast. Het staat niet in ons contract dat we toeslag kunnen vragen bij hogere brandstofprijzen. Het enige dat we kunnen doen, is bij nieuwe offertes en contracten een toeslag van drie procent aanrekenen."