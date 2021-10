Familie opgepakte 18-jarige wijst naar cannabisgebruik: wat zijn de risico's? En hoe kunnen we daarmee omgaan?  

Van Der Sypt zegt dat het vaak gaat om een "dubbele diagnose": problematisch gebruik van een roesmiddel, maar ook andere psychische problemen. "Dat is de vraag: wat is de kip en wat is het ei? Meestal is het beide samen -problematisch gebruik en psychische problemen- en moeten ze allebei aangepakt worden. Dat is ook wat wij proberen te doen in de verslavingszorg."

"Mensen komen binnen met een hulpvraag rond gebruik, maar al heel snel wordt duidelijk in die trajecten dat er ook heel veel moet ingezet worden op andere aspecten, zoals de persoonlijkheid en de omgeving, die eigenlijk mee oorzaak zijn van het gebruik of die mekaar alleszins in stand houden. Mogelijk is dat ook hier het geval geweest."