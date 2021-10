Nieuw toestel legt dansende oma's vanop afstand het zwijgen op in China

China telt naar schatting zo'n 100 miljoen dansende ouderen, en voor veel stadsbewoners is de maat vol. De dansende senioren verzamelen zich vaak vroeg in de ochtend of laat op de avond op pleinen en in parken over heel China. Ze dansen veelal op de Chinese hits die ze kennen uit hun jeugd, en jagen die hits loeihard door hun boxen. De rust in woonwijken wordt op die manier meerdere keren per dag abrupt verstoord.