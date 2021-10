De Wegwijzer in Linter doet ultieme oproep naar een 12e kleuter: "Anders moet de school volgend jaar dicht"

Aan de troeven van de kleuterschool zal het in elk geval niet liggen: "Het huiselijke en het individuele onderwijs dat we zeker kunnen bieden, net omdat we met zo weinig zijn. Maar ook de samenhorigheid van zowel ouders als kleuters zijn toch wel belangrijke troeven", voegt de directeur er aan toe. "We geven in elk geval de strijd niet op en blijven hopen dat er zich onverwacht nog een kleuter aanbiedt. Misschien wel een nieuwe inwoner in Orsmaal? Of ouders die nu onze oproep horen en in eerste instantie eens willen komen kijken, en misschien beslissen om hun kleuter naar hier te brengen zodat onze school alsnog gered kan worden."