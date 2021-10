Nooit eerder méér verkochte tickets: expo David Hockney nu al een succes, VRT NWS sprak met de kunstenaar

Dit weekend opent in BOZAR in Brussel een veelbesproken overzichtstentoonstelling met werk van David Hockney (84), nooit eerder werden er op voorhand meer tickets verkocht. Hockney is dan ook een van de meest populaire kunstenaars van dit moment, én een van de duurste. In 2018 werd het werk "Portrait of an artist" nog verkocht voor 90 miljoen dollar, al kreeg de kunstenaar er zelf maar 14.000 dollar voor. Dat vertelt hij in dit bijzondere interview aan VRT NWS. Een gesprek over schilderen op de iPad, memorabele kunstwerken en een belangrijke levensles: "love live".