Oud-Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) neemt in 2024 afscheid van actieve politiek

Het politieke palmares van Geert Bourgeois is redelijk indrukwekkend. Hij stond mee aan de wieg van de partij N-VA, was tien jaar lang minister in de Vlaamse regering en schopte het in 2014 zelfs tot Vlaams minister-president. Na de jongste verkiezingen maakte hij de overstap naar het Europees Parlement. Sindsdien is hij Europees Parlementslid voor N-VA.