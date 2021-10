Gezondheidsraad adviseert voor kinderen tot 2 jaar een "rijstkorrel" tandpasta op tandenborstel, tot 6 jaar een "erwt"

Fluor is een stof die beschermt tegen tandbederf door het tandglazuur te versterken. De stof is ook terug te vinden in onze voeding en in pakweg drinkwater. Het was al langer bekend dat twee maal per dag poetsen met een tandpasta die fluor bevat, goed is. De hoeveelheid is echter van cruciaal belang. Recentelijk werden de aanbevelingen voor fluorgebruik bij kinderen herbekeken op Europees niveau.