Morgen grote bosbrandoefening op Keiheuvel en De Most in Balen, brandweer vraagt omgeving te mijden

Het risico op grote bosbranden in de regio is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. En de bosbranden van de voorbije jaren hebben bewezen dat de brandweer zich maar beter goed voorbereidt, zegt Koen Bollen. "Denk maar aan de grote brand op het Groot Schietveld in Brecht dit jaar. Het jaar daarvoor was er brand in De Liereman in Oud-Turnhout. We hebben grote branden gehad in Kalmthout maar ook in Balen hebben we al wat kleine brandjes gehad. We zien ook met de klimaatveranderingen dat we meer en meer droogtes krijgen, en we willen op al die rampscenario's uitermate goed voorbereid zijn."