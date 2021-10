Dieven nemen uur de tijd om oldtimer Porsche te stelen

Eenmaal bij de auto werd het slot geforceerd en waren de daders heel snel met de auto weg. "De auto is van het jaar 1985 en beschikt niet over een alarm", zegt Tom. "Ik had wel een startonderbreker geïnstalleerd om te voorkomen dat dieven er makkelijk mee kunnen vertrekken, maar dat heeft dus niet geholpen. Ze waren heel snel weg met de auto. Ze lieten de auto bollen van de oprit en parkeerden de wagen op straat. De daders overlegden nog even en dan waren ze met mijn Porsche weg."