Het drinkwater van Farys is het duurste: "Moeten ons water van verder halen"

Inwoners van heel wat gemeenten in Oost en West-Vlaanderen, en deels ook in Vlaams-Brabant, betalen meer voor drinkwater dan iemand die ergens anders in Vlaanderen woont. Niet alle gemeenten in die provincies krijgen trouwens water van Farys, ook De Watergroep levert er drinkwater. Een gemiddeld gezin betaalt bij Farys 385 euro per jaar voor water. De verschillen met andere leveranciers kunnen zelfs oplopen tot meer dan 150 euro per jaar.

Hoe komt dat? Waterleverancier Farys heeft zelf onvoldoende eigen reserves om iedereen te kunnen bedienen en moet daarom water invoeren uit andere gebieden. En, daar moet Farys ook voor betalen. "We hebben een transportnet van 700 kilometer wat de kost opdrijft", zegt Bruno Pessendorffer van Farys.