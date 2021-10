Anneke Verbeeck uit Gent schrijft tekst voor Het Groot Dictee Heruitgevonden: "Heb zelf veel woorden moeten opzoeken"

De tekst ligt veilig bij haar thuis in een kluis. Want dat blijft nog even top secret. Opvallend: Anneke heeft geen enkele keer meegedaan aan het Groot Dictee der Nederlandse taal toen het werd uitgezonden op televisie. "Op één of andere manier was er precies altijd wel een andere verplichting. De online dictees heb ik elk jaar meegedaan, maar ik zat altijd in de middenmoot. Ik heb nu ook heel veel woorden moeten opzoeken om te weten hoe het geschreven is. Als ik het zo los uit de pols moet schrijven, vind ik het niet evident om alles onmiddellijk juist te schrijven."

Wie wil deelnemen deze avond, vind meer informatie op de site van De Schrijfwijzen. Anneke zelf zal aanwezig zijn in de Permeke bibliotheek in Antwerpen. "Ik zal ervan genieten om mensen te zien zwoegen op mijn tekst."