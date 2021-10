"Het liefdesleven van James Onedin was in "The Onedin Line" tumultueuzer dan de zeeën die hij bevoer"

Peter Gilmore: "Toen Anne Stallybrass besliste om "The Onedin Line" te verlaten omdat ze liever voor theater wilde werken, vroeg men me of een andere actrice de rol van Anne moest verderzetten. "Maar nee", zei ik, "laten we haar doen sterven, want niemand kan toch de rol van Anne Stallybrass overnemen. Introduceer gewoon een paar nieuwe karakters, die we van nul laten beginnen."" (Radio Times, oktober 1973) Zo geschiedde, en James werd vervolgens het hof gemaakt door de dochter van een kolenhandelaar en door een naar liefde hunkerende weduwe.

De opnames vonden plaats in en rond een aantal Britse havens, ver weg van de woelige baren die in de serie te zien waren. Maar zelfs dat had zo zijn gevolgen. Jill Gascoigne (Letty Gaunt, de 2e echtgenote van James Onedin): "Ik denk dat Peter Gilmore de enige acteur was op de set die nooit ziek geworden is. Al de anderen hebben zeker overgegeven tijdens de opnames." ("The cult of The Onedin Line")

Daarvan was alvast niets te zien toen de brommerige James Onedin 50 jaar geleden bij de start van "The Onedin Line" het ruime sop koos: