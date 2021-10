Hoe een stekelvarken een roerdomp werd: zes nieuwe dieren duiken op in nieuwe vertaling van de Bijbel

Donderdag ligt de NBV21 in de winkel, de dag daarvoor wordt de nieuwe vertaling plechtig overhandigd aan de Nederlandse koning Willem-Alexander. Een tiental dagen later is er een officiële voorstelling in Vlaanderen. Cor Hoogerwerf: "Het is de afronding van een project van 30 jaar. Het resultaat is een Bijbel voor de 21e eeuw in mooi Nederlands. Een interconfessionele Bijbel zowel voor katholieken als protestanten."