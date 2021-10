In het Kasteel van Laarne kregen 18 Vlamingen een wapenschild

De toekenning van het wapenschild gebeurt via een plechtige wapenbrief, die vandaag overhandigd werd. Naast de tekening legt zo'n wapenbrief ook de officiële beschrijving of ‘blazoenering’ van het wapen vast. Zo vertellen de kleuren in het wapenschild iets over de levensvisie en afkomst van de drager van het schild. Iedereen kan zo'n wapenschild aanvragen.

Dat deed ook Kurt Leuridan uit Tienen. Hij liet zijn wapenschild tekenen door een erkend ontwerper en is tevreden met het resultaat: "Wij zijn heel fier op het schild. Het kon niet beter ontworpen zijn. Ik vind het ook fantastisch dat het een erfelijk stuk is en dat het altijd in de familie zal blijven."