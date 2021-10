Inwoners Pelt krijgen uitleg over Hoppinpunt aan station Neerpelt:  moet combinatie verschillende vervoersvormen makkelijker maken 

"In Neerpelt aan het station is al veel gerealiseerd om vervoer makkelijker te maken", zegt deskundige Roel Stessens. "Denk maar aan oplaadpunten voor elektrische wagens en er is ook al een deelwagen en een ruime pendelparking. Daarom ligt de focus hier in Neerpelt vooral op het fietsverhaal. We willen dus op de eerste plaats meer faciliteiten aan fietsers gaan aanbieden. En verder ten zuiden van het station gaan we de kiss and ride parking beter inrichten zodat die veiliger en groener wordt."