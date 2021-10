Kinderen Antwerpse buurtscholen maken stad proper voor Little Amal

Amal wordt straks rond 18.30 uur verwacht op het Operaplein, en ze zal dan via de Meir naar het Theaterplein wandelen. En voor wie vanavond niet in Antwerpen geraakt, is ze er morgen ook nog. Vanaf 14.00 uur is ze te zien op het Moorkensplein in Borgerhout. Daar kan je een papieren bloem maken met een welkomstboodschap voor de 9-jarige Amal uit Syrië. Om 18.00 uur gaat Amal slapen in de kerk van het Laar in Borgerhout.