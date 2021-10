Kinderen basisschool in Zonhoven testen speeltoestel: "Het is speciaal voor eenzame kinderen, dat ze ook iemand hebben om mee te spelen"

In het begin van het nieuwe schooljaar was al aangekondigd dat het toestel er zou komen. En nu staat het er. Iedereen die het toestel aanraakt, doet automatisch mee met het gekozen spel.

Lexie Hulsmans uit het vijfde leerjaar legt het uit: "Het is een soort cirkel met armen, Happy heet die. Het is voor eenzame kinderen, en als je aan zijn neus draait dan verschijnt er een icoontje. Dat betekent een bepaald spelletje. En de anderen kinderen die Happy dan ook aanraken doen allemaal mee. "

Leraar Martijn Meeus zegt dat er nog altijd kinderen zijn die nog niet zo gemakkelijk aansluiting vinden op de speelplaats. "Voor die kinderen kan dit toestel een verademing zijn," zegt hij, "omdat ze zo gemakkelijker aansluiting krijgen bij de rest."

Het toestel is een Nederlandse uitvinding, basisschool De Zonnewijzer is de eerste school in België die het in gebruik heeft.