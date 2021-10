Kinderopvang in Borgerhout moet onverwacht sluiten door tekort aan verzorgers: "In shock door abrupte communicatie"

In Borgerhout wordt het pijnlijk duidelijk dat er een groot personeelstekort is in crèches. De ouders van zo'n 36 kindjes kregen er eergisteren van het Antwerps stadsbestuur te horen dat stedelijke kinderopvang Merlijn eind deze maand zal sluiten. De opvang zou op lange termijn sowieso sluiten omdat het gebouw verouderd is en omdat de stad kleinere opvanglocaties systematisch wil integreren in grotere, moderne locaties. Maar de sluiting komt nu veel vroeger dan gedacht, zeggen de ouders.