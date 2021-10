Kleindochter Italiaanse dictator Benito Mussolini herkozen in Romeinse gemeenteraad met hoogste aantal stemmen

Wie was Benito Mussolini?



Benito Mussolini was van 1922 tot 1943 minister-president - en al snel dictator - van Italië. Hij installeerde het facisme, een extreme vorm van nationalisme. Zijn bijnaam was Il Duce (de leider).



Mussolini onderdrukte de oppositie, controleerde de pers en voerde ook anti-joodse wetten in. Uiteindelijk schaarde hij zich aan de zijde van de Duitse dictator Adolf Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog.



In 1943 werd Benito Mussolini afgezet en gearresteerd. Hij keerde nog even terug met een schijnregering onder Hitlers invloed, maar aan het einde van de oorlog moest hij vluchten. Hij werd opgepakt door het verzet en geëxecuteerd op 28 april 1945.