Moeder van man die met luchtdrukpistool rondliep in Kortrijk: "Hij heeft hulp nodig, weten niet wat hem bezielde"

"Wij weten niet zo heel veel, wij hebben gisterochtend telefoon gekregen van politie om te vragen: weet jij waar je zoon is?", vertelt de moeder van de 18-jarige jongeman aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Hij slaapt niet meer bij ons thuis, wij hebben hem uit huis moeten zetten, omdat het heel moeilijk was. Hij was al drie weken bij zijn oma, maar daar is het ook faliekant verkeerd gelopen. Zij had ook voor het eerst gezegd: nee, nu kom je vannacht niet meer bij ons. Ik had ergens de bui wel zien hangen. Ze hebben mij alleen verteld: uw zoon loopt onder invloed rond in Kortrijk."